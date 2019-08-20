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Çukur'un sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City idmanında!

Çukur dizisinde Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City idmanını gitti.

20.08.2019 12:30
Çukur'un sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City idmanında!

Erkan Kolçak Köstendil, Teknik Direktör Guardiola ve İlkay Gündoğan ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City forması giyerek dünya devinin antrenmanına ziyarette bulundu. Köstendil, City'nin hocası Pep Guardiola ve İlkay Gündoğan'la bir araya geldi. Çektiği fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan ünlü oyuncu kaleci forması giyip eldiven taktı.

DAHA ÖNCE BURSASPOR İDMANINA GİTMİŞTİ

Köstendil daha önce ise çocukluk yıllarında küçük yaş kategorilerinde formasını da giydiği Bursaspor antrenmana çıkmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde şimdi Fenerbahçe kalecisi o dönem ise Bursa'nın kalesini koruyan Harun Tekin'le birlikte antrenman yapmıştı.

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Çukur'un sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City idmanında!

Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City, Josep Guardiola, Çukur, Magazin, Spor

YORUMLAR (3)
ADINIZI YAZIN: Gerçek hayat! şu dizilerdeki karakterlere özenen avamlar fotografa iyi bakınızda gerçek olanı örnek alınız bu resimdeki oyuncuların herbiri eğitim düzeyi seviyede insanlar sizler gibi değiller yani. . .
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PAŞALI: Eski filmler aile olmayı öğretirdi. şimdiki dizi ve filmler eş nasıl aldatılır, nasıl ayrı yaşanır, adam nasıl vurulur, katil nasıl olunur onları öğretiyor. Bunlara para için müsaade edenler hepiniz Yüce divanda Yüce Hakim''e hesabını vereceksiniz.
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REDKİT: BERNARDO SİLVAYA ÇOK BENZİYOR ERKAN :)
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