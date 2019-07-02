02.07.2019 09:19
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu

Çukur

Bedelli askerlikten yararlanan Çukur'un yıldız oyuncusu Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 'da canlandırdığı Yamaç karakteriyle yıldızı daha da parlayan Aras Bulut İynemli de bedelli askerlikten yararlanan ünlüler arasına dahil oldu. İynemli, dizinin sezon finali yapmasıyla biraz ara verdikten sonra vatani görevini yapmak için kolları sıvadı.

BİRLİĞİNE TESLİM OLDU

Başarılı oyuncu, bedelli askerlik esaslarına göre 1 Temmuz'da Kütahya'daki birliğine teslim oldu.

BEDELLİDEN YARARLANAN OYUNCULAR

Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Ulaş Tuna Astepe, Hercai dizisindeki Akın Akınözü ve Çarpışma'daki Alperen Duymaz da daha önce bedelli askerlikten yararlanarak askere gitmişlerdi. Dün itibariyle Aras Bulut İynemli de bedelli askerlik görevini yerine getirmek için birliğine teslim oldu.

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