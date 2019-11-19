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Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap

Fenomen dizi Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" eleştirine cevap verdi. İynemli "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:10

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi son dönemde şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Çukur diye lanet bir dizi var" şeklinde başladığı eleştirisi, dizinin en sevilen karakteri Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli'ye soruldu. Ünlü oyuncu gelen eleştirileri normal karşıladığını söyledi.

"HER ŞEYDE OLDUĞU GİBİ BU DA ELEŞTİRİLİYOR"

Geçtiğimiz akşam sevgilisi Bige Önal'la bir restoran çıkışı görüntülenen Aras Bulut İynemli, gazetecilerin sorularını cevapladı. Muhabirler İynemli'ye dizisi hakkında gelen eleştiriler hakkında ne düşündüğünü sordu. Başarılı oyuncu, "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı televizyon dizilerini eleştirmiş ve şu ifadelere yer vermişti:

"Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye."

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEMİŞTİ

Soylu'nun eleştirisini kabul etmeyen dizinin İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal da "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" demişti.

Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun

Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu, Çukur, TV, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (34)
BU NE:Bir kere manyaklar dizide adam öldürüyor ve polis ortada yok gerçek hayat böyle mi ? Değil .Şimdi gelmiş zaten gerçektedir böyle şeyler var diye bahane üretiyorlar....!
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İZMİRLİ:saçma sapan dizi yazık değilmi çocuklara gençlere kaldırın gitsin
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:-:bak hala cep derdindeler aslında yok biz öyle değil ya bırakın kardeşim bu dizileri milletin canına okudunuz yüzbinlerce lira kazanacaklar diye millete vahşet şiddet mafya dayatılır mı bırakın milleti gençlere geleceklerinde ışık olan umut olan hayatlarına doğru yön verecek filmler dizilerle hitap edin
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1 0
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GÜRRCAN:kaldırın bu diziyi
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4 1
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SUAT TRABZON:Hiç bir dizi veya film kötü şeyleri özendirmemeli. Sokaklardaki kötülüğü bahane edipkendini savunamaz. .
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5 2
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ÇUKUR:Soylu Bey kanser için , kimsesiz çocuklar için , kadın cinayetleri , sokak hayvanları ve benzeri birçok olaya dikkat çeken farkındalık yaratan dizi ile sizi kıyaslıyorumda ne faydanız oldu acaba :)
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42 29
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EROL MEHMET YILDIZ:Normal bir ülkede böyle bir dizi asla yapılamaz, izin verilmez, verilmemesi lazım.
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22 22
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ASDF:Ulan dünyada ne diziler var. Anlattıkları şeyleri aklın almaz. Normal ülkelerde eğitim seviyesi yüksek olduğundan vatandaşları gördükleri her halta özenmez. fark bu.
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25 9
MEMLEKETİM:Bunlarda kendini birsey zannediyor. Ahlak bozucu dizi. Ama biraz haklilik payi var. Bir ülkenin icisleri bakani bu bir lanet dizi ifadesini kullaniyorsa ya icisleri bakani isgembeden salliyor yada Rtürk diye bir kurum uyuyor.
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24 10
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YİĞİT ALİ:ancak boş yap senin hakında yasal işlem başlasın aklın alınır. . . boşşşş
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2 3
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