Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nejat İşler ekranlara geri döndü

Efsane dizi Behzat Ç.'de psikopat bir iş adamı ve suç örgütü liderini canlandıran başarılı oyuncu Nejat İşler, reytinglerde birinciliği kimseye kaptırmayan Çukur'da seyirci karşısına çıkacağı iddia ediliyordu.

YAMAÇ'IN AZILI DÜŞMANI OLACAK

Çukur'da izleyicilerin karşısına yine "kötü adam" rolü ile çıkacak olan Nejat İşler'in dizideki ismi Çağatay olacağı öğrenildi. Yamaç'ın bugüne kadarki en zorlu düşmanı olacak Çağatay'ın nasıl bir karakter olacağı şimdiden büyük merak uyandırdı.

NEJAT İŞLER DİZİYE DAHİL OLUYOR

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un 82. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nejat İşler'in de yer alması, Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı yönündeki iddiaları doğruladı.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un yeni bölüm fragmanında Mahsun, Yamaç'tan kendisini affetmesini istiyor. Yamaç'ın "Ne istiyorsun?" sorusuna Mahsun, "Beni affedebilecek misin? Yapabileceğin bir şey değil diye demiştim" diyerek cevap veriyor. Efsun ise, "Kimin altınını çaldığından haberin bile yok senin. Başına ne büyük bir bela açtığının farkında bile değilsin. Sadece kendini değil, beni de büyük bir tehlikeye atıyorsun" sözleriyle Yamaç'ı uyarır.

Fragmanın sonunda ise, Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edilen Nejat İşler görünüyor. Nejat İşler'in nasıl bir karakteri canlandıracağı şimdiden merak konusu oldu.