Haberler » Magazin » Çukur'un yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne: Koçovalılar vuruluyor - Magazin

Çukur'un yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne: Koçovalılar vuruluyor

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Timsah ve Yamaç'ın silahlı düello sahnesinin nefesleri kestiği yeni bölüm fragmanında Koçovalıların vurulması dikkat çekiyor.

06.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:43

Pazartesi akşamları Show TV ekranlarından yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisinin 3. sezon 12. bölüm fragmanı yayınladı. Çukur'un yeni bölüm fragmanında Timsah ile Yamaç'ın silahlı düello sahnesi nefesleri keserken, Koçovalıların vurulması izleyicileri şoke ediyor. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı fragmanda Yamaç, "Artık öl" diyerek bağıran Timsah'a, "Becerebiliyorsan becer. Sen de kurtul ben de kurtulayım" sözleriyle cevap veriyor.

KOÇOVALILAR VURULUYOR

Vartolu'nun "Duydum ki ateş ediyormuşsunuz. Ettirmem. Burada yalnızca ben ateş ederim ben." sözleriyle çatışmanın fitilini ateşliyor. Fragmanın sonunda Koçovalıların vurulması ise izleyicileri şok ediyor.

ÇUKUR'UN 78. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 11. bölümünde Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratırken, bütün Çukur korku içinde Koçovalılardan yardım bekledi. Yamaç, Çukur'un kızlarını bulmak için tüm mahalleliyi örgütledi. Mahalleliler de bütün İstanbul'a yayılıp Koçovalılara yardım etti. Yamaç, Aliço'nun yardımıyla Azer'in himayesindeki Bülent'in zaafını bulmaya çalıştı. Mahalle İstanbul'un altını üstüne getirirken Vartolu nihayet hapisten çıktı. Cumali, Çukur'un kızlarına yanlış yapan Nahit'e gereken dersi verirken, Azer'in kardeşi Kadir'i aldı. Yamaç ise Bülent'in herkesten sakladığı paralarına ulaştı ve karşılığında Çukur'un kızlarını istedi. Akın, Timsah'ı harekete geçmesi için cesaretlendirirken, Azer ve Yamaç arasındaki gerilim giderek arttı. Cumali'nin kızları bulmak için gittiği depo, Selim'in ise Bülent bulmak için gittiği ev boş çıkınca ikisi de tuzağa düştüğünü anladı. Timsah'ın ölmediğini öğrenen Yamaç ise tek başına Timsah'ın karşısına çıkmak için harekete geçti. Final sahnesinde ise Timsah, Yamaç'ı pusuya düşürdü.

Çukur'un yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne: Koçovalılar vuruluyor

Çukur, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
KUZEYİN UŞAĞI:böylesine gereksiz. fuzuli. sırf para reyting uğruna yapılan. . aile yapısına uymayan. rencide eden. . . gençlerin beyinlerini yıkayan. . şiddeti, , özendiren. . sokaklar pompalı tüfek. . mafya. çatışma. . kabadayılık. . en önemlisi. . kadın cineyatlerinin ardı arkası kesilmediği bu günlerde. bu diziyi bu kadar göklere çıkaran. nedir. . ve ses çıkarmayan RTÜK E yazıklar olsun diyorum. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

21:28 Çukur'un yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne: Koçovalılar vuruluyor - Magazin
20:45 MasterChef'te aralarından su sızmayan iki isim aynı eve taşındı - Magazin
19:49 ABD'li model Gigi Hadid, yatakta verdiği üstsüz pozuyla gündem oldu - Magazin
19:33 Oyuncu Ceren Hindistan, hafızasını sildirdiğini duyurdu - Magazin
17:35 Itır Esen, derin göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı - Magazin
6.12.2019 22:08:05