Çukur'un yıldız oyuncusu Berkay Ateş Avrupa'da yarışacak

Reytinglerde birinci sırayo kimseye kaptırmayan Show Tv 'nin fenomen dizisi Çukur 'da canlandırdığı Mahsun karakteri ile yıldızı parlayan Berkay Ateş 'in Görülmüştür filmi, Avrupa 'nın önemli bir festivaline gidiyor.

FESTİVALDE YARIŞACAK

Başarılı oyuncu Berkay Ateş'in başrolünde oynadığı Serhat Karaaslan'ın yönettiği Görülmüştür filmi, 54. Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali'nde yarışacak.

AVRUPA'NIN EN KÖKLÜ FESTİVALLERİNDEN BİRİ

Avrupa'nın en köklü ve önemli festivallerinden biri olan Karlovy Vary Film Festivali'nin East Of The West seçkisine kabul edilen film Türkiye prömiyerini İstanbul film Festivali'nde gerçekleştirdi. 30. Ankara Film Festivali'nde yolculuğuna devam eden Görülmüştür ile Berkay Ateş bu festivalde en iyi erkek ödülü kazandı.

FİLMİN KADROSU

Filmin yönetmen koltuğunda Serhat Karaaslan otururken oyuncu kadrosunda ise Berkay Ateş'in yanı sıra Saadet Işıl Aksoy , İpek Türktan Kaynak, Füsun Demirel ve Ercan Kesal gibi önemli isimler yer alıyor.