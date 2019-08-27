Çukur yeni sezonu hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. 2017'de başlayan Çukur dizisi, Show TV'de pazartesi günleri ekrana geliyordu. 67. bölümü ile Mayıs ayında sezon finali yapan Çukur dizisi, izleyicileri merak içinde bıraktı. Diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz yerine yeni oyuncuların katılacağı söyleniyor. Peki, Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezon fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çukur yeni sezon tarihine dair kanaldan veya yapımcıdan yapılan resmi bir açıklama yok. İlk sezonu Ekim'de başlayan dizinin 2. sezonu 17 Eylül'de başlamıştı. Bu sene de 16 Eylül Pazartesi günü başlaması ihtimali var.

1. Sezon başlangıcı 23 Ekim 2017 -sezon finali: 11 Haziran 2018 yayınlanan bölümler: 1-33 (2017-2018)

2. Sezon başlangıcı 17 Eylül 2018 - sezon finali: 27 Mayıs 2019 yayınlanan bölümler: 34-67 (2018-2019)

ÇUKUR 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Show TV tarafından fragman yayınlanır yayınlanmaz sizlerle paylaşacağız.

DİZİYE YENİ KATILANLAR

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak. Güzel oyuncunun dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçeceği düşünülüyor.

Diziye katılacağı iddia edilen bir isim ise Mero isimli Türk asıllı Alman rapçi.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hapishaneden yeni çıkan Akın Koçovalı, babasının koltuğuna oturmak için Yücel ile işbirliğine giriyor. Çukur'un başına geçme karşılığında tüm Koçovalıları vereceğini söyleyen Akın, Yücel'den kabul yanıtını alınca zincirleri koparıyor.

Yamaç ve İdris'i tuzağa düşüren Yücel bir tercih yapmalarını istedi. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris'in canını istiyor. Tetikler çekildi. Final bölümü gösterilmese de diziye Yamaç'ın mı, İdris Koçavalı'nın mı veda edeceği merak edilenler arasına girdi.

Dizinin finalinde ise geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço'nun sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaparken görüldü. Kaldığı yerde mutlu olmayan Aliço evine dönmek istese de ret cevabı alıyor. İdris'in aile ile ilgili sözünü hatırlayan Aliço ekmeklerden Çukur'un sembolünü yapıyor.