Çukura düşen at ile tay kurtarıldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, üstü tahta ile kapatılan çukura düşen at ve yavrusu, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.Lüleburgaz'ın Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'ndeki boş arazide, üzeri tahta ile kapatılan çukura, anne at ve yavrusu düştü. Mahsur kalan atları görenler, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, iş makineleriyle 3 metre derinliğindeki çukuru genişletti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla halat bağlanan at ve yavrusu, çukurdan çıkarıldı. Anne at ile yavrusu, Lüleburgaz Belediyesi veterinerine götürülüp, kontrolden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.

