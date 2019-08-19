Haberler» Güncel» Haber

Çukura düşen at ile tay kurtarıldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, üstü tahta ile kapatılan çukura düşen at ve yavrusu, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

19.08.2019 14:04 Çukura düşen at ile tay kurtarıldı
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, üstü tahta ile kapatılan çukura düşen at ve yavrusu, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Lüleburgaz'ın Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'ndeki boş arazide, üzeri tahta ile kapatılan çukura, anne at ve yavrusu düştü. Mahsur kalan atları görenler, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, iş makineleriyle 3 metre derinliğindeki çukuru genişletti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla halat bağlanan at ve yavrusu, çukurdan çıkarıldı. Anne at ile yavrusu, Lüleburgaz Belediyesi veterinerine götürülüp, kontrolden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.


- Kırklareli

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18   Marmaris'te ev yangını
15:16   Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
15:16   İSTANBUL AKSARAY'DA YİNE BİRÇOK TABELA ARAPÇA
15:15   3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
15:13   Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder
15:13   İstanbul Aksaray'da yine birçok tabela Arapça
15:12   Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı