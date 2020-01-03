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Çukura düşen köpek kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

03.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:23 Çukura düşen köpek kurtarıldı

 

'in ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçenler, köpek sesini gelmesi üzerinde çevrede araştırma yapınca 2 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin olduğunu fark etti. Bunun üzerine yetkililere verilmesinin ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri geldi. Ekipler çukura bir merdiven indirerek kurtarma çalışması yaptı. Görevlilerden bir kişi çukura inerek köpeği olduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Çukurdan çıkarılan köpek, daha sonra görevliler tarafından salıverildi.



Silifke, Mersin, Saray, Güncel

Kaynak: DHA

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