Haberler » Güncel » Çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Haber

Çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.02.2020 21:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:09
'nın ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pınar Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin tuvalet çukurundan köpek seslerini duyan Bekir Kanat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ve 5 metrelik çukurun betonunu kırarak merdiven yardımıyla aşağıya inen itfaiye ekipleri, 5 köpek yavrusunu yukarı çıkardı.
Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, uzun süredir aç kalan köpek yavrularına süt verdi. Köpeklerin sahibi Kanat ise ekiplere teşekkür etti.
Çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 21:51:59