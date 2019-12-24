Haberler » Güncel » Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma - Haber

Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, 23 yıl aradan sonra yeniden yerleşime açılan Dutluca Mahallesi'nde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

24.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:08 Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma
'nin Belediyesi, 23 yıl aradan sonra yeniden yerleşime açılan Dutluca Mahallesi'nde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Çukurca Belediyesi tarafından yeni yol çalışması, tarım arazileri için su kanalı, eski şebeke suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmalarına ek olarak Bey ve Belat mevkilerine de 2 kilometrelik yeni içme suyu hattının döşenmesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyip denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Yaptığımız bu yeni içme suyu hatlarını en kısa sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Dündar, çalışanlarla bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ

Dutluca Mahallesi, Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:25   Minik yürekler üşümesin diye Nevşehirli kadınlar seferber oldu - Haber
11:24   Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler akademik hayata öz güvenle başlıyor - Haber
11:23   Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü 13 yaralı (4) - Haber
11:22   İçişleri Bakanlığı'ndan 'park yasağı' genelgesi - Haber
11:19   Çevreci belediye Kepez - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:38   Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır - Haber
24.12.2019 11:33:10