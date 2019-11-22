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Çukurca Belediyesinden taziye evi

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yaptırılan taziye evi hizmete açıldı.

22.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:06Çukurca Belediyesinden taziye evi
'nin Belediyesi tarafından Yeşil Mahallesi'nde yaptırılan taziye evi hizmete açıldı.

Taziye evinin açılış törenine Belediye Başkanı Ensar Dündan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Müftüsü Akif Arıkmert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediyenin katkılarıyla vatandaşların hizmetine sundukları taziye evinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Dündar, amaçlarının diğer mahallelere de taziye evi kurmak olduğunu belirtti. - HAKKARİ

Hakkari, Çukurca, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

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