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Çukurca Belediyesinden vatandaşlara maske

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

13.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:52
Çukurca Belediyesinden vatandaşlara maske
Hakkari 'nin Çukurca Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede bulunan vatandaşlara yönelik maske dağıtımına başladıklarını belirterek, "Belediyemiz tarafından temin edilen maskeleri halka ücretsiz olarak dağıttık. Maskeleri dağıtırken aynı zamanda vatandaşlarımızın sıkıntılarını da dinledik. Böyle bir zamanda belediye olarak vatandaşımızın her sorunu için hizmetlerindeyiz. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızdan ricamız dışarı çıkmasınlar. Başta biz belediye olmak üzere devletin bütün kurumları zaten halkımızın hizmetindedir. Bütün kurumlar vatandaşın sağlığı için olağanüstü bir çaba ve emek sarf ediyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Güncel
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