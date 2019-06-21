21.06.2019 18:04
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Çukurca'da, 10 kilo patlayıcı maddesi ele geçirildi

Çukurca

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, toz halinde 10 kilo TNT patlayıcı maddesi ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, toz halinde 10 kilo TNT patlayıcı maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Çukurca'nın Gündeş köyüne bağlı Çimenli Mahallesi'nin kırsal alanında, 20 Haziran'da, arama- tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, toz halinde 10 kilo TNT patlayıcı maddesi ile çuvala sarılı çok sayıda çivi ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı maddesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.


- Hakkari
Kaynak: DHA
Jandarma , Hakkari , Çukurca , Güncel

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