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Çukurca'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist, SİHA'lar ile atış yapılarak etkisiz hale getirildi.

02.10.2019 09:58Çukurca'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist, SİHA'lar ile atış yapılarak etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;  01.10.2019 günü İlimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi mevkiinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. SİHA ile belirlenen noktalara atış yapılarak 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir"denildi.



Çukurca, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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