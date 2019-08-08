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Çukurca'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, hava harekatı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

08.08.2019 12:05 Çukurca'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, hava harekatı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "8 Ağustos 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde İHA ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, F-16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekatı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
(İHA)

Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: İHA

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