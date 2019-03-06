Çukurca'da 8 "Kitap Kafe" ve 4 Park Açıldı

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Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde 8 "kitap kafe" ve 4 park törenle hizmete açıldı.Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Çukurca'yı ziyaret etti.Beraberindekilerle Çığlı köyüne giden Akbıyık, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çukurca Belediyesi tarafından yürütülen, Sosyal Destek Programı kapsamındaki "Köyümden Dünyaya Açılan Kapı Kafe Kütüphanem" projesiyle oluşturulan "kitap kafe"yi açtı.Akbıyık, daha sonra Gündeş köyü Ormanlı mezrasındaki Şehit Asteğmen Muzaffer Ateş İlkokulu, Güzeldere Mezrası İlkokulu, Gündeş Köyü Şehit Polis Murat Yatarkalkmaz İlkokulu ve Çukurca Anaokulu'nu ziyaret eden Akbıyık, burada kurulan kitap kafelerin de açılışını yaptı.İlçede, çocuk ile gençlere kitap okuma, ders çalışma ve çeşitli aktivitelerde bulunma imkanı sağlayan 3 kitap kafenin daha açılışı gerçekleştirildi.Kafeleri gezerek çocuklarla satranç oynayan Akbıyık, onlara oyuncak dağıttı, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.Polisevinde muhtarlarla bir araya gelen Vali Akbıyık, ardından Belediye tarafından yapılan 4 parkın açılışını gerçekleştirdi."İnsanlarımıza istihdam alanı oluşturulacak"Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin doğası ve insanıyla güzel bir yer olduğunu söyledi.Kenti ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Akbıyık, "8 kitap kafe, 4 park açtık. Hakikaten Çukurca marka şehir olma yolunda hızlı adımlarla yürüyor. Burada Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız çok güzel hizmetler yapmış." dedi.Kentin turizmi, kültürü, sanatı, altyapı ve üstyapısına yönelik hizmetlerin gerçekleştirildiğine işaret eden Akbıyık, şöyle konuştu:"Tarihi taş evler restore ediliyor. Emin Şaban Camisi inşallah restore edilecek. Bir ticaret merkezi, bir spor kompleksi yapılıyor. Batının modern şehirlerinde ne varsa doğayla birleşince burada daha güzelleri var. Zap markası burayı önümüzdeki yıllarda da uçuracak. Bu çerçevede, hem buranın geleneksel değerleri, sanatları yaşatılacak hem de köylümüzün, çiftçimizin ürettiği Çukurca'ya has susamdan tutun da diğer ürünlere kadar hepsi burada sergilenecek, insanlarımıza istihdam alanı oluşturulacak."Çukurca'nın hizmetin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, emeği geçen tüm bakanlıklarımıza, bizden önceki valilerimize, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmet bundan sonra artarak daha güzel şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.Akbıyık, daha sonra Hakkari-Çukurca kara yolunda bazı karakol ve kontrol noktalarındaki askerleri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.