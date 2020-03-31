Çukurca'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
31.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:39
Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayan ekipler, bazı bölgeleri de dezenfekte etti.
Sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
Bu kapsamda cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayan ekipler, bazı bölgeleri de dezenfekte etti.
Sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.
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Kaynak: AA