Çukurca'da çatışma: 1 şehit (2)

ŞEHİT ASKER İÇİN TÖREN

Hakkari 'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesine taciz ateşi açan PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Vali Vekili Cüneyt Epcim , Vali Yardımcıları Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç , Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk , kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Saygı duruşundan sonra şehidin naaşı tören alanına getirildi, özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Tokat 'a gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova 'ya uğurlandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

