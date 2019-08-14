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Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi Aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdiHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

14.08.2019 10:23
Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinden aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.
Çukurca ilçe merkezinde aniden etkili olan fırtına hayatı bir anda durma noktasına getirdi. Ev ve iş yerlerinin çatılarını uçuran fırtına, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu. Dışarıda oturup vakit geçiren bazı vatandaşlar ise, fırtınayla birlikte koşarak kapalı mekanlara sığındı. Kısa süreli etkili olan fırtına, maddi hasara neden oldu.
Çukurca'da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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