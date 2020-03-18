Çukurca'da etkili olan sağanak sele dönüştü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü.
18.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:49
Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü.
Çukurca ilçesinde etkili olan yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan sağanakla birlikte eriyen kar suları nedeniyle ilçe merkezi sulan altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar ise adeta gölete dönüştü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. - HAKKARİ
Çukurca ilçesinde etkili olan yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan sağanakla birlikte eriyen kar suları nedeniyle ilçe merkezi sulan altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar ise adeta gölete dönüştü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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