Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım askerimiz yaralandı. Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TACİZ ATEŞİNDE ASKERİMİZ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine gece saat 01.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı.

KURTARILMAYARAK ŞEHİT OLDU

Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yıldırım için saat 14.00'de Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Hakkâri Çukurca'da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.