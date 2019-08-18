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Çukurca'da İHA alarmı

Çukurca'da İHA alarmı -Tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındıHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gece tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı.

18.08.2019 11:39
Çukurca'da İHA alarmı
Çukurca'da İHA alarmı
-Tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gece tespit edilen şüpheli bir insansız hava aracı, askerler tarafından ateş altına alındı.
Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçe merkezi semalarında gece saatlerinde insansız hava aracı tespit edildi. Şüpheli İHA, askerler tarafından ateş altına alındı. Bir süre ateş altına alınan İHA gecenin karanlığında kaybolurken, komuta merkezi olduğu değerlendirilen noktalar ise top atışına tutuldu.
Çukurca'da İHA alarmı

İnsansız Hava Aracı, Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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