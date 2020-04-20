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Çukurca'da kadınlar maske üretiyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir araya gelen kadınlar, maske üretiyor.

20.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:14
Çukurca'da kadınlar maske üretiyor
Kütahya 'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir araya gelen kadınlar, maske üretiyor.
Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye öncülüğünde "Evimde dikiş makinem var, gönüllü maske dikebilirim" kampanyası başlatıldığını belirtti.
Beldede yaşayan kadınların bu kampanyaya destek verdiğini ifade een Taşgın, maskelerin beldede yaşayanlara dağıtıldığını ifade etti.
Taşgın, ilk etapta evlerde başlayan üretim çalışmalarının Çukurca Şehit Veli Selçuk Ortaokulunun bir sınıfına taşındığını aktararak," Dikim atölyesine dönüştürülen sınıfta günlük 750 maske üretiliyor. Burada üretilen maskeler hastanesine dezenfekte için gönderiliyor. Daha sonra vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Maske üretimimiz ramazan ayı süresince de devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Emin Taşgın, Domaniç, Kütahya, Çukurca, Güncel
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