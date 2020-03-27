Çukurca'da koronavirüs tedbirleri
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sağlık görevlileri, koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması yaptı.
27.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:28
Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde sağlık görevlileri, koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması yaptı.
Çukurca Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamına çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezinde broşür dağıtarak, salgınla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
Vatandaşların ateşini ölçen ekipler, "evde kal" çağrılarına uymalarını istedi.
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Kaynak: AA