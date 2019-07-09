09.07.2019 01:58
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ÇUKURCA'DA KÖYDE VURULAN ANNE ÖLDÜ, OĞLU İSE AĞIR YARALANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Çiçek (62) kurtarılamazken, oğlu Muhammed Çiçek (14) tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde Çukurca ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde meydana geldi. 9 çocuk annesi Ayşe Çiçek ile oğlu Muhammed Çiçek, köy ortasında silahla vurulmuş halde bulundu. Köy sakinlerinin yardımı ile Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çiçek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Çiçek'nin cenazesi Çukurca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaralı olarak bulunan ve durumu ağır olan Muhammed Çiçek ise Van'a sevk edildi.
Ayşe Çiçek'in cenazesi otoposi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma anne ile oğlunun vurulması ile ilglii soruşturma başlattı. ÇUKURCA'DA KÖYDE VURULAN ANNE ÖLDÜ, OĞLU İSE AĞIR YARALANDI
Kaynak: DHA
Muhammed Çiçek, Çukurca, Hakkari, Anne, Güncel

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