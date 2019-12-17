Haberler » Güncel » Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi - Haber

Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

17.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:08Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesine bağlı Gündeş mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Mayın arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde 1 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ve 3  RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.



Çukurca, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:50 Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: "Gençlere başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız" - Haber
20:50 Libya'da hükümete bağlı birlikler, Hafter güçlerinin saldırısını püskürttü - Haber
20:49 "GAP Bölgesinde Arıcılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri" çalıştayı - Haber
20:48 Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haber
20:48 Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:54:00