Çukurca'da Üç Kişi Kurayla Umreye Gönderilecek

13 Aralık 2018 Perşembe 12:57



13 Aralık 2018 Perşembe 12:57

Çukurca ilçesinde kurayla umreye gitmeye hak kazanan üç kişi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'yı ziyaret etti.Kaymakamlık ve Belediye tarafından ramazan ayında düzenlenen etkinliklere katılanlar arasında yapılan kurada isimleri çıkan Sabri Şen, İhsan Sabri Yıldız ve Zehra Gün, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ayca'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.Ayca, burada yaptığı açıklamada, "Sizleri kutsal topraklara göndermenin sevincini yaşarken, bizlere ve ülkemize kutsal topraklarda dualarınızı bekliyoruz." dedi.