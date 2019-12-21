Haberler » Güncel » Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu - Haber

Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

21.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:58 Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'nin ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:05   "Karaduvar Balık Festivali"nde 2 ton balık pişirildi - Haber
19:05   Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Haber
19:05   Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Haber
19:02   Irak'ta Kosret Resul Ali, KYB Yüksek Siyasi Meclis Başkanı oldu - Haber
19:01   Kütahya gözlükçüde patlama sonrası yangın - Haber
17:00   CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Haber
17:00   Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
21.12.2019 19:08:51