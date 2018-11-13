Çukurca'da Yol İnşaatında Çalışan Sivil İşçilere Füzeli Saldırı: 3 Yaralı

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde yol çalışması yapan sivil işçilere PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil yaralandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "13 kasım 2018 günü saat 14.40 sıralarında Çukurca ilçesi Güven Dağı Bölgesinde yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ