Çukurca'da Yollar Temizlendi

Çukurca
Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında yolları tazyikli suyla yıkadı.
Cadde ve sokaklardaki çöpleri toplayan, kaldırımları temizleyen belediye ekipleri, itfaiye araçlarıyla yolları da çamurdan arındırdı. İtfaiye
Müdürü İsmet Ayaz, Belediye Başkanvekili Temel Ayca'nın talimatı ile ilçe merkezinin tamamını programlı bir şekilde yıkamak için çalışma başlattıklarını söyledi.
Ayaz, "Çarşı merkezinde bulunan cadde, sokaklar ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadık. Yolların tamamını çamurdan arındırdık. İtfaiye araçlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
İtfaiye,Çukurca
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:22