Çukurca'daki Sosyal Hizmet Çalışmaları Ele Alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Salih Kaya
ve SGK
İl Müdürü Nail Vanlı, Çukurca
'yı ziyaret ederek, ilçede sunulan sosyal hizmet çalışmalarını ele aldı.
Kaya ve Vanlı, Çukurca Kaymakam ve Belediye Başkanıvekili Temel Ayca'yı makamında ziyaret ederek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilçedeki çalışmalarını değerlendirdi.
Kaya ve Vanlı, Kaymakamlıktaki toplantının ardından ilçede yapılan Aile Destek Merkezi (ADEM) binasını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl müdürleri, ilçede evde bakım hizmetinden faydalanan yaşlı Mahfuz Akyüz' ile gazi Nurullah Ertunç ve şehit güvenlik korucusu Ashet Şene'nin ailesini de ziyaret etti.
Temel AYCA,Sosyal Güvenlik Kurumu,Salih Kaya,Çukurca