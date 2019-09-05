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Çukurca girişine yöresel motifler yapılıyor

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçenin girişinde yöresel motifler yapılıyor.

05.09.2019 10:19 Çukurca girişine yöresel motifler yapılıyor
Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçenin girişinde yöresel motifler yapılıyor.

Çukurca Belediyesi Başkanlığı tarafından ilçenin girişinde yöresel motifler işleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ensar Dündar, "İlçemizin girişinde bulunan duvarlar, yöreye has figürlerle ve ilçemizin kültürünü yansıtan motiflerle renklendiriliyor. Daha önce sanat sokağı projesi kapsamında buna benzer çalışmalarımız olmuştu. Yöremize ait figürleri ve kültürümüzü yansıtan motifleri rölyef tekniği ile duvarlara aktarıyoruz. Çalışmanın sonunda bu motifler siyah yada gri renkle çerçevelenecek ve ışıklandırılacak. Başkan Dündar Bu çalışma ile amacımız ilçemizin girişine daha renkli ve daha güzel bir görünün kazandırmak olduğunu belirtti. - HAKKARİ

Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: İHA

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