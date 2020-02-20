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Çukurca karayoluna çığ düştü

Çukurca Karayolu'nun iki ayrı noktasına çığ düştü.

20.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:30
Karayolu'nun iki ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları ekipleri, yoldaki çığları temizlemek için çalışma başlattı.
'de dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine Köprüsü yakınındaki karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, onlarca araç yolda kaldı. İhbar üzerine, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, karayolunu açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Karayolunun gün içerisinde ulaşıma açılması bekleniyor.
Çukurca karayoluna çığ düştü

Hakkari, Çukurca, Güncel

Kaynak: DHA


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