Çukurca'nın Çehresi Görevlendirmeyle Değişti

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde vatandaşlar, belediyenin altyapı, üstyapı, park ve yeşil alan çalışmalarıyla yıllardır hasret kaldıkları hizmetleri alıyor.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Çukurca Belediyesi, ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.Altyapı çalışmalarının ardından tüm yolları asfaltlayan, vatandaşların dinlenebilecekleri 6 parkın yapımına başlayan belediye, ilçe merkezine estetik görünüm kazandırmak için iş yerlerinin tabela ve kepenklerinin yenilenmesini de sağladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteği ile "Prestij Cadde Projesi"ni başlatan belediye, altyapısı tamamlanan, yolu ve kaldırımları yenilenen, ışıklandırılan Cumhuriyet Caddesi'nde yeşillendirme çalışmaları yürütüyor."Çukurca'yı güzellikleriyle ön plana çıkarmak istiyoruz"Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurca'nın doğası ve insanlarıyla güzel bir yer olduğunu anlattı."Çukurca'yı güzellikleriyle ön plana çıkarmak istiyoruz" diyen Ayca, şunları kaydetti:"Çukurca denildiği zaman terör akla gelsin istemiyoruz. Çukurca'nın bu yönleri ön plana çıkartılırsa ciddi bir algı değişimi olur. Özel sektör yatırımları da devreye girer. Gerek kaymakamlık gerek belediye olarak çalışmalarımız buna yönelik. Bu konuda da güzel sonuçlar almaya başladık. Çukurca'yı seviyoruz ve Çukurca çok daha güzel bir yer olsun istiyoruz."Yürüttükleri çalışmalarla ilçeyi daha yeşil hale getirmeye çalıştıklarını belirten Ayca, bu kapsamda park çalışmalarının devam ettiğini aktardı.Hava şartlarının uygun olduğu dönemde parklardaki malzemelerin kurulumunu yapacaklarını kaydeden Ayca, mahalle yollarını ve kent merkezini asfalta kavuşturduklarını söyledi."Belediyemizin şu anda borcu yok"Ayca, Çukurca Belediyesini karalamaya yönelik bazı basın yayın organlarında haberlerin yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:"Bu haberlerin karalama amaçlı olduğunu bildirmek istiyorum. Kayyum atandığı zaman 2 milyon 700 bin liralık parası vardı ama bunun karşılığında piyasaya ciddi miktarda borçları vardı. Benden önce kayyum olarak atanan meslektaşımız bu borçları ödedi. Ben devraldığım zaman yaklaşık 2 milyon lirayla devraldım. Çok fazla proje yapıldı. Cadde çalışmasından yeşil alanlarına kadar kültürel, sosyal projelere kadar yaptığımız harcamaların hepsi zaten nizami ve resmi harcamalar. Ona rağmen şunu söylemek istiyorum. Belediyemizin şu anda borcu yok. Bu kadar projeler yapmamıza rağmen ne devlete ne piyasaya borcumuz yok. Biz bu kadar işi proje üreterek ve hibelerle yapıyoruz. Belediyeyi borçlandırmadan projelerle bu hizmetleri yerine getirdik, yerine getirmeye devam edeceğiz."