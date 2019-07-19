Haberler» Güncel» Haber

Çukurca seyir terasına kavuşuyor

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ilçenin sosyal aktivitelerini artırmak ve tanıtımı için başlatılan 'Bayraktepe Seyir Terası' çalışmaları hızla devam ediyor.

19.07.2019 11:52 Çukurca seyir terasına kavuşuyor
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ilçenin sosyal aktivitelerini artırmak ve tanıtımı için başlatılan 'Bayraktepe Seyir Terası' çalışmaları hızla devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kaymakam Temel Ayca, bölgedeki huzur ortamının tesisiyle birlikte daha önce güvenli olmayan birçok alanda ilçenin tanıtımı için yeni projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Çukurca Belediyesi ile birlikte hazırlanan projelerle ilçenin çehresini değiştirecek birçok adım atıldığını dile getiren Ayca, "En son Çukurca Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğümüz ile ortaklaşa Bayraktepe Seyir Terası proje kapsamında çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'la beraber yapımı devam eden "Bayraktepe Seyir Terası ve Havuz Yapımı" çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Dündar, "İlçemizde Bayraktepe'de yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen projemiz kapsamında içinde fırın, restoran, çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun bulunduğu Bayraktepe Seyir Terası çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda sona gelindi. İlçemizde sosyal aktiviteleri çoğaltmak adına bu projeye başladık. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla beraber vatandaşlarımızın serinleyebilecek yerleri, bu ve buna benzer projelerle çoğaltmak istiyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Temel AYCA, Hakkari, Çukurca, Huzur, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:01   NKÜ hastanesinde yılda 50 bin ameliyat
13:00   BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SAVCININ OĞLUNUN ARŞİVİ
13:00   Beypazarı'nda 800 aileye evde bakım bakım hizmeti
13:00   Çal'da Kur'an kursları arası spor turnuvaları düzenlenecek
13:00   DHA YURT BÜLTENİ-8
12:59   112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbara 2 bin 854 lira ceza
12:59   Kaymakam Öner, Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti