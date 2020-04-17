Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çukurca ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çukurca ve Irak kuzeyi Haftanin'de devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 2'si gece görüş olmak üzere 3 adet dürbün, 2 adet el bombası, 5 adet fünye, 2 adet 60 mm'lik havan mühimmatı ve 287 adet doçka mermisi, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet güneş enerji paneli ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.