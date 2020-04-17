Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçiridi.

17.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:00
Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Irak 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçiridi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de devam eden operasyonlarda PKK'ya ait sığınak ve mağaralar tespit edildi.
Yapılan aramalarda ele geçirilen ikisi gece görüş olmak üzere 3 dürbün, iki el bombası, 5 fünye, iki adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ve 287 doçka mermisi, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, iki güneş enerjisi paneliyle yaşam malzemeleri imha edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurca, Irak, PKK, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Haberler ›› Güncel ››Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:00: Kartal'da su baskını sorunu tarih oluyor - Haber 11:00: Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından önemli başarı - Haber 11:00: "Koronavirüs günleri"nde sokak hayvanları aç bırakılmıyor - Haber 10:59: flaş - Haber 10:59: "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllere dokunmaya devam ediyor - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:40: Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler 09:08: İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber