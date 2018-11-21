Çukurca'ya Kitap Şeklinde Tabelalar Yerleştirildi

Çukurca
Belediyesi, öğrenci ve vatandaşları kitap okumaya yönlendirmek amacıyla kent merkezine kitap şeklinde hazırlanan tabelalar kurdu. Cumhuriyet Caddesi
üzerine yerleştirilen tabelalara ilgi gösteren vatandaşlar, tabelaların önünde fotoğraf çektirdi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaptığı açıklamada, belediyenin Prestij Caddesi'ni güzelleştirmeye devam ettiğini söyledi.
Tabelaların yerleştirildiği alanı sanat sokağı yapmaya çalıştıklarını belirten Ayca, "Bu çalışmalarımızın ilk adımıdır inşallah. Bunun yanında birkaç aksesuarlarla burayı daha güzel bir hale getireceğiz. Seçtiğimiz kitapların burada tanıtımını sağlamayı ve çocuklarımızı okumaya yönlendirmeyi hedefliyoruz. Çukurca ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
Çukurca
21 Kasım 2018 Çarşamba 19:42