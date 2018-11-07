Çukurcalı Kick Boksçular Lisans Aldı

Hakkari
'nin Irak
sınırındaki Çukurca
ilçesinde görevli Komiser Yardımcısı Dicle
Elceoğlu'nun kick boks eğitimi verdiği sporculara lisansları verildi. Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, emeklerinden dolayı tebrik ettiği Elceoğlu'nun ilçede görevi dışında çocuklara kick boks eğitimi verdiğini söyledi.
Çocukların 4 ayda aldığı eğitimle iyi bir seviyeye geldiğini belirten Ayca, "Çocuklarımıza lisanslar çıkarıldı. İnşallah yakın zamanda ulusal yarışmalara katılacaklar ve kendilerinden güzel neticeler almalarını bekliyoruz. Çocuklarımız gerçekten yetenekli. Ellerinden tutulduğu zaman neleri başarabildikleri bölgede görüyoruz. Bu proje kapsamında öncelikle Dicle komiserime çok teşekkür ediyorum. İlçe emniyet amirliğimize de verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Elceoğlu da kaymakamlık ve emniyet müdürlüğünce desteklenen kursun devam ettiğini belirtti.
Kaymakam Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'ın çocuklara hediye dağıttığını aktaran Elceoğlu, "Bizlere malzemede destek çıkan hayırsever arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu çocukların lisansları çıktı. Polis
kulübü adı altında lisansları mevcut. Çukurcalı çocuklardan oluşan kick boks kulübü oluşturuldu. Hepsinin lisansları mevcut artık. Hedefimiz Antalya
'daki Türkiye
şampiyonluğu. Benim onlara güvenim tam. Çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. Bir yerlere geleceklerinden eminim. Hedefimiz büyük." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kick boks eğitimini tamamlayan 40 sporcuya lisanları ve spor malzemelerinden oluşan hediye paketleri dağıtıldı.
Irak,Hakkari
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:41