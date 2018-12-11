Polis 4 Metre Derinlikteki Çukura İple İnip Defineci Aradı

Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı alanın yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan polis, 4 metre derinlikteki çukura iple inip defineci aradı.

DEFİNECİLER ÇUKUR KAZIP DEFİNE ARADI

Edinilen bilgiye göre, defineciler İznik'te 4 metre derinliğinde çukur kazarak hazine aradı. Devriye atan polis ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Abdulvahap Sancaktar tepesi mevkiindeki yol kenarında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

POLİS, ÇUKURA HALAT YARDIMI İLE İNDİ

Olay yeri inceleme ekipleri definecilerin kazdığı 4 metrelik çukura halat yardımı ile inebildi. El feneri yardımı ile çukurda delil arayan polis, içeride definecilerin kazıda kullandığı kazma, kürek, delici alet ve toprağın dışarı atılmasın da kullanılan kova buldu.

KİREMİT KIRINTILAR TESPİT EDİLDİ

Çukuru detaylı inceleyen polis, toprak tabaka da üst üste dizilmiş tarihi kiremit kalıntıları olduğunu tespit etti. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.