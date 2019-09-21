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Çukurda mahsur kalan geyiği bisikletçiler kurtardı

? İspanya'da bisiklet turuna çıkmış bir grup bisikletçi, şiddetli yağışlar sonucu oluşan su çukurunda mahsur kalmış bir geyiği kurtardı.

21.09.2019 17:24
? İspanya'da bisiklet turuna çıkmış bir grup bisikletçi, şiddetli yağışlar sonucu oluşan su çukurunda mahsur kalmış bir geyiği kurtardı.
Olay, Granada bölgesinde yer alan Huescar şehrinde meydana geldi. 'Huescar 1925' bisiklet kulübü üyeleri, bisiklet turuna çıktığı sırada şiddetli yağışlar sonucu oluşan su çukurunda mahsur kalmış geyiği fark ettiler. 5 bisikletçi, bisikletlerinden inip geyiği çukurdan çıkarırken, bir kişi de o anları kayda aldı. Bisiklet kulübü tarafından paylaşılan görüntülerde, 5 bisikletçinin geyiğin boynuzlarına bağladıkları halatla geyiği yukarıya çekmeye çalıştığı görülüyor. Bisikletçilerin halatı çektiği sırada, halatın kopmasıyla bir bisikletçi sırt üstü düşüyor. Daha sonra ise bisikletçiler geyiği boynuzlarından tutup yukarı çekerek, kurtarmayı başarıyor. Ayrıca görüntülerde, kurtarılan geyik ormana doğru koşarken, bisikletçilerin de bir süre dinlendiği görülüyor.
Çukurda mahsur kalan geyiği bisikletçiler kurtardı

Granada, İspanya, Güncel

Kaynak: DHA

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