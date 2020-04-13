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Çukurdere Mahallesi kitap kafe hizmete hazırlanıyor

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta Çukurdere Mahallesi Kitap Kafe projesi önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

13.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:11
Çukurdere Mahallesi kitap kafe hizmete hazırlanıyor
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt 'ta Çukurdere Mahallesi Kitap Kafe projesi önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ile Çukurdere ve Koyunoğlu Mahalle Muhtarlarıyla birlikte projenin uygulandığı binada incelemelerde bulundu. Kitap Kafe projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Gönültaş, "Çukurdere mahallesine yönelik ilk sosyal projeyi uygulayan Yeşilyurt Belediyesine mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesine değerli ve kıymetli bir proje sadece Çukurdere'ye değil Koyunoğlu, Özalper ve Hacı Abdi ve bu bölgemizin yapısına olumlu katkıları olacaktır. Emeği geçen herkese sonsuz saygılarımı sunarım" diye konuştu. 31 Mart Mahalle İdareler Seçimlerinde yapmayı vaat ettikleri projeleri teker teker hayata geçirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların rahat bir ortamda gazete, dergi ve kitaplarını okumalarına imkan tanımak adına başlattıkları kültürel yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Kitap Kafe projesinin yakın bir zamanda Çukurdere Mahallesinde hizmete gireceğini ifade eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuzun en hareketli bölgeleri arasında yer alan Çukurdere Mahallemizin yapısını göz önünde bulundurup, burada yaşayan hemşehrilerimizin rahat ve sakin bir ortamda gazete ve dergilerini okumaları, gençlerimizin güzel bir şekilde derslerine çalışabilmeleri amacıyla Kitap Kafe projemize start verdik. 2019 yılının 31 Mart'ında yapılan Mahalle İdareler Seçimlerinde vaatlerimiz arasında yer alan ve bir yıldır üzerinde özenle durduğumuz bu değerli yatırımımızı en yakın zamanda halkımızla buluşturacağız. Binamızın iç ve dış yapımının büyük bir kısmı tamamlandı, birkaç güne kadar raflar, masalar yerleştirilecek ve kitaplar yerlerini alacak. Çukurdere başta olmak üzere bu bölgedeki diğer mahallelere hitap edecek Kitap Kafe projemiz bölgemizin eğitim, sosyal ve kültürel yapısına çok büyük değerler katacaktır. Böylesine kıymetli bir yatırımı Yeşilyurt'umuza kazandıracak olmanın şimdiden heyecanı yaşamaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm mahallelerimizin aynı seviyede gelişmesine, büyümesine ve değişmesine önem veriyoruz" diye konuştu.

Çınar, kitap okuyup ders çalışanların belediyenin sosyal aktvitelerinden de faydalanabileceğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel
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