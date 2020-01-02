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Çukurova 13. Kitap Fuarı 4 Ocak'ta açılacak

Çukurova 13. Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ desteğiyle 4-12 Ocak'ta düzenlenecek.

02.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:22 Çukurova 13. Kitap Fuarı 4 Ocak'ta açılacak
13. Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ desteğiyle 4-12 Ocak'ta düzenlenecek.
TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuara, 300 yayınevi katılacak.
Fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve yazarların katılımıyla imza günleri gerçekleştirilecek.
Girişin ücretsiz olacağı fuar 4 Ocak'ta açılacak ve 12 Ocak'a kadar sürecek.

Çukurova, Adana, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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