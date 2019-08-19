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Çukurova Basketbol'a isim sponsoru

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, yeni sezonda "Gelecek Koleji Çukurova Basketbol" adıyla mücadele edecek.

19.08.2019 16:34 Çukurova Basketbol'a isim sponsoru
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, yeni sezonda "Gelecek Koleji Çukurova Basketbol" adıyla mücadele edecek.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ana isim sponsorluğu kapsamında 5 yıllık anlaşma sonucunda takımın "Gelecek Koleji Çukurova Basketbol" adıyla liglerde yer alacağı belirtildi.
Yapılan anlaşmanın iki kurumun ortak sporcu yetiştirmesine yönelik projeler de içerdiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ana misyonlarından biri Mersin'e değer katmak olan Çukurova Basketbol olarak böyle büyük sponsor anlaşmasına Mersinli bir kurumla imza atıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu uzun soluklu ve güçlü iş birliğinin şehrimizin ekonomisine ve marka değerine büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu iş birliğinin bize sağlayacağı genç sporcu havuzuyla, bir taraftan milli takımlara oyuncu kazandırmaya devam ederken diğer taraftan da güçlü mali desteğimizle yarıştığımız uluslararası organizasyonlarda Türk basketboluna yeni madalyalar kazandırmanın peşinde olacağız. Anlaşma Mersin'e ve Türk basketboluna hayırlı olsun."

basketbol, Çukurova, Mersin, Spor

Kaynak: AA

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