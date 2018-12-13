Çukurova Basketbol - A3 Basket: 84-58

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Peter Zenis (xx), Dumitru Stasiev (xx), Martina Mekelova (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Sera Özelçi (xxx) 3, Sevgi Uzun
(xxx) 4, Alina Iagupova (xxx) 22, Liudmyla Naumenko (xxx) 9, Astou Ndour (xxx) 12, Şaziye İvegin
Üner (xxx) 3, Kim Mestdagh (xxx) 10, Gökşen Fitik (xxx) 5, Pelin Bilgiç (xxx) 13, Meltem Avcı
(xxx) 3
A3 BASKET: Danielle Elvbo (xx) 8, Abigail Asoro (xxx) 11, Ama Degbeon (xxx) 12, Alyssa Lawrence (xxx) 10, Tiffany
Brown (xxx) 13, Moa Deyybro (x), Elma Hansson (x), Isabelle Edholm (xx) 4, Annie
Kjellberg (x), Felicia Selberg
1'İNCİ PERİYOT: 16-18
İLK YARI: 35-27
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-43 Çukurova
Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası E Grubu'nun son maçında evinde ağırladığı İsveç
temsilcisi A3 Basket'i 84-58 ile geçti. Mersin
ekibi bu sonuçla namağlup lider olarak bir üst tura yükseldi.
Şaziye İvegin,Sevgi Uzun,Çukurova,basketbol
13 Aralık 2018 Perşembe 23:48