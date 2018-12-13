Çukurova Basketbol, Avrupa'da Dolu Dizgin

Kadınlar EuroCup E Grubu'nun son maçında Çukurova
Basketbol, evinde ağırladığı A3 Basket'i 84-58 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, gruptaki bütün maçlarını kazanarak, lider olarak bir üst tura çıktı. Servet Tazegül
Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan A3 Basketbol, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda toparlanan ve bulduğu sayılarla öne geçen Çukurova Basketbol, devreye 35-27 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan Mersin
ekibi, bu periyodu da 55-43 galip kapattı. Maçın son periyodunda oyundaki hakimiyetini iyice eline alan Çukurova Basketbol, maçı 84-58 kazandı. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, gruptaki bütün maçlarını kazanarak, bir üst tura gruptan lider çıktı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Peter Zenis xx,Dumitru Stasiev xx, Martina Mekelova xx
Çukurova Basketbol: Saziye Ivegin Üner x 3, Kim Mestdagh xx 10, Gökşen Filik x 5, Sera Özelci x 3, Pelin Bilgiç xxx 13, Sevgi Uzun
x 4, Meltem Avcı
x 3, Alina Lagupova xxx 22, Liudmyla Naumenko x 9, Astou Ndour xx 12
A3 Basket: Danielle Elvbo x 8, Isabella Edholm x 4, Abigail Asoro xx 11, Ama Degbeon xx 12, Alyssaa Lawrence xx 10 Tiffany
Brown xx 13
1. periyot: 16-18 (A3 Basket lehine)
Devre: 35-27 (Çukurova Basketbol lehine)
3. periyot: 55- 43 (Çukurova Basketbol lehine) - MERSİN
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13 Aralık 2018 Perşembe 21:49