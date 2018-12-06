Çukurova Basketbol, Avrupa'da Kazandı

Kadınlar EuroCup E Grubu'nun 5. maçında Çukurova
Basketbol, evinde ağırladığı Botaş Spor'u 84-63 yendi. Servet Tazegül
Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan ve bulduğu sayılarla öne geçen Botaş Spor, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. İkinci devrede toparlanan ve özellikle de savunmayı iyi yapan Çukurova Basketbol bu periyotta aradaki sayı farkını azalttı ve devreye Botaş 38-36 önde girdi. 3. periyoda fırtına gibi başlayan hem hücumda hem savunma da iyi bir oyun ortaya koyan Çukurova Basketbol, periyodu 61-49 önde kapattı. Maçın son periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin
ekibi, maçı 84-63 kazandı.
Salon: Servet Tazegül Çukurova Basketbol: Kim Mestdagh x 4, Göksen Fitik x 7, Pelin Bilgiç x 5, Sevgi Uzun
x 7, Alina Lagupova xxx 17, Liudmyla Naumenko xx 12, Astou Ndour xxx 32 Botaş Spor: Claudia Cuic xx 14, Olcay Çakır
x 4, Melis Gülcan x 2, Büşra Akbaş xx 12, Tijana Krivacevic x 9, Jewell Loyd xx 10, Elizabeth Williams
xx 12 1. periyot: 16-22 (Botaş Spor lehine) Devre: 36-38 (Botaş Spor lehine) 3. periyot: 61-49 (Çukurova Basketbol lehine)
(Koray Ünlü/İHA)
Servet Tazegül,Çukurova,basketbol
06 Aralık 2018 Perşembe 20:51