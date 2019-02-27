27 Şubat 2019, 17:36
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Çukurova Basketbol - Beşiktaş: 77-66

Çukurova Basketbol - Beşiktaş: 77-66

SALON: 11 NisanHAKEMLER: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz PehlivanÇUKUROVA BASKETBOL: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Gray 12, Meltem Avcı 7, Sera Özelçi 1BEŞİKTAŞ: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar 2, Akhator...



SALON: 11 Nisan

HAKEMLER: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan

ÇUKUROVA BASKETBOL: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Gray 12, Meltem Avcı 7, Sera Özelçi 1

BEŞİKTAŞ: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar 2, Akhator 17, Mircheva 6, Bahar Yapar 2

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

İLK YARI: 44-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-52

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çukurova Basketbol, yarı finalde BOTAŞ'ın rakibi olacak.

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Kaynak: DHA


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