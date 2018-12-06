Çukurova Basketbol - Botaş:  84-63

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sergiy Chaykovskyy (xx), Christina Manoli (xx), Vladimir Zanev (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Gökşen Fitik (xxx) 7, Sevgi Uzun
(xxx) 7, Alina Iagupova (xxx) 17, Liudmyla Naumenko (xxx) 12, Astou Ndour (xxx) 32, Şaziye İvegin (xx), Kim Mestdagh (xx) 4, Pelin Bilgiç (xx) 5, Meltem Avcı
(xx), Sera Özelçi
BOTAŞ: Claudia Cuic (xxx) 14, Olcay Çakır
(xxx) 4, Tijana Krivacevic (xxx) 9, Jewell Loyd (xxx) 10, Elizabeth Williams
(xxx) 12, Erdenay Topcu (x), Melis Gülcan (x) 2, Büşra Akbaş (xx) 12, Kübra Erat, Aylin Darinç
1'İNCİ PERİYOT: 26-22
İLK YARI: 36-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-49
FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası E Grubu'nun 5'inci maçında Çukurova
Basketbol sahasında Botaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 2'nci periyotta 11 sayı geri düşmesi rağmen karşılaşmayı 84-63 kazanmayı başardı. Mersin
temsilcisi bu sonuçla grupta 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.
- Mersin
Şaziye İvegin,Sevgi Uzun,Çukurova,basketbol
06 Aralık 2018 Perşembe 20:19